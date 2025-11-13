На Сумщині росіяни поранили водія хлібовозки

У Краснопільській громаді Сумщини через удар FPV-дрона пораненння отримав водій автомобіля, який розвозив хліб.
Як розповіли у ОВА, чоловіку надали допомогу без госпіталізації.
Протягом доби, з ранку 12 листопада до ранку 13 листопада 2025 року, російські війська здійснили 28 обстрілів по 15 населених пунктах в 10 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миколаївська сільська
- Миропільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Краснопільська
- Есманьська
- Шалигинська
- Великописарівська
- Новослобідська.
Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території області.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Краснопільській громаді пошкоджено автомобіль «Укрпошти» та автомобіль, на якому розвозили хліб;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, адмінбудівлю;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- в Есманьській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
- в Шалигинській громаді пошкоджено приватне домоволодіння.
За добу вдалося евакуювати 5 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 20 хвилин.