Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині росіяни поранили водія хлібовозки

Всього від обстрілів РФ постраждали 15 населених пунктів області. 

На Сумщині росіяни поранили водія хлібовозки
Сумська область
Фото: Новинарня

У Краснопільській громаді Сумщини через удар FPV-дрона пораненння отримав водій автомобіля, який розвозив хліб. 

Як розповіли у ОВА, чоловіку надали допомогу без госпіталізації. 

Протягом доби, з ранку 12 листопада до ранку 13 листопада 2025 року, російські війська здійснили 28 обстрілів по 15 населених пунктах в 10 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миколаївська сільська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Краснопільська 
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Великописарівська
  • Новослобідська.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території області. 

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Краснопільській громаді пошкоджено автомобіль «Укрпошти» та  автомобіль, на якому розвозили хліб;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, адмінбудівлю;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • в Есманьській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
  • в Шалигинській громаді пошкоджено приватне домоволодіння.

За добу вдалося евакуювати 5 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 20 хвилин.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies