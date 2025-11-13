На Сумщині росіяни поранили водія хлібовозки

Всього від обстрілів РФ постраждали 15 населених пунктів області.

У Краснопільській громаді Сумщини через удар FPV-дрона пораненння отримав водій автомобіля, який розвозив хліб.

Як розповіли у ОВА, чоловіку надали допомогу без госпіталізації.

Протягом доби, з ранку 12 листопада до ранку 13 листопада 2025 року, російські війська здійснили 28 обстрілів по 15 населених пунктах в 10 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миколаївська сільська

Миропільська

Юнаківська

Хотінська

Краснопільська

Есманьська

Шалигинська

Великописарівська

Новослобідська.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території області.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Краснопільській громаді пошкоджено автомобіль «Укрпошти» та автомобіль, на якому розвозили хліб;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, адмінбудівлю;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

в Есманьській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;

в Шалигинській громаді пошкоджено приватне домоволодіння.

За добу вдалося евакуювати 5 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 20 хвилин.