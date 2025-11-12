ОВА: окупанти двічі атакували цивільні авто на Сумщині

Поранення отримав водій одного з них.

Сьогодні, 12 листопада, російські дрони двічі атакували цивільні автівки у Краснопільській громаді Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Ворог вдарив дроном по машині, яка везла хліб людям. Водій отримав поранення руки, йому надали допомогу без госпіталізації”, - зазначив Григоров.

Також загарбники атакували автомобіль “Укрпошти”, який доставляв посилки та пенсії. Внаслідок удару окупантів в авто вибиті вікна, минулося без поранених.

Олег Григоров нагадав, що у прикордонних громадах Сумщини триває евакуація, але частина населення ще не наважилася виїхати, і для них продовжують доставляти хліб, продукти та необхідну допомогу.