Сирський: Покровський напрямок залишається головним, ворог зазнає значних втрат

На Очеретинському напрямку Сили оброни змушують росіян розпорошувати сили.

Сирський: Покровський напрямок залишається головним, ворог зазнає значних втрат
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян, тому там посилюють наші підрозділи, забезпечують воїнів усім необхідним і зміцнюють логістичні маршрути.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, у Покровську та на околицях діють механізовані підрозділи, бригади Десантно-штурмових військ, підрозділи 425-го окремого штурмового полку, оператори Сил безпілотних систем та інші сили оборони. Ворог продовжує зазнавати великих втрат у живій силі та техніці; штурмові групи та їхні місця накопичення виявляють і знищують.

Водночас тривають активні дії на Очеретинському напрямку, що змушує росіян розпорошувати сили і не дає йому зосередити основні зусилля біля Покровська. Загалом за час операції, за даними командування, звільнили 189 км², а 257,7 км² очистили від диверсійно-розвідувальних груп ворога.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник продовжує масовано обстрілювати українські підрозділи і діє малими штурмовими групами; Сили оборони проводять блокувальні та вогневі заходи поблизу Яблукового, Веселого й Солодкого. Крім того, тривають пошуково-ударні операції з виявлення і знищення ворожих ДРГ, додав головком.

Сирський повідомив, що за минулу добу в оперативній зоні угруповання «Південь» ворог зазнав 239 втрат (убиті та поранені) і втратив 43 одиниці техніки.

Він також поінформував про нарощування ударів по цілях на території РФ і тимчасово окупованих територіях України: з початку листопада на стратегічному рівні (Deep Strike) уразили 33 об’єкти, а на оперативному (Middle Strike) — 41. Для комплексних ударів застосовують засоби дальнього ураження вітчизняної розробки — «Фламінго», «Барс» і «Лютий».
