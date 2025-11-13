Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоПодії

Операція «Мідас»: суд арештував працівницю бек-офісу Людмилу Зоріну

За неї можуть внести заставу у сумі 12 млн грн.

Операція «Мідас»: суд арештував працівницю бек-офісу Людмилу Зоріну
фігуранти операції “Мідас”
Фото: “Схеми”

У межах операції “Мідас” слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави до ще однієї працівниці бек-офісу з легалізації коштів, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

За даними Центру протидії корупції, суд арештував Людмилу Зоріну

У разі внесення застави на підозрювану будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;
  • не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.
