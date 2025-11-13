Операція «Мідас»: суд арештував працівницю бек-офісу Людмилу Зоріну

У межах операції “Мідас” слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави до ще однієї працівниці бек-офісу з легалізації коштів, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
За даними Центру протидії корупції, суд арештував Людмилу Зоріну.
У разі внесення застави на підозрювану будуть покладені такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;
- не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.