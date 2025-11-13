Операція «Мідас»: суд арештував працівницю бек-офісу Людмилу Зоріну

За неї можуть внести заставу у сумі 12 млн грн.

У межах операції “Мідас” слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави до ще однієї працівниці бек-офісу з легалізації коштів, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними Центру протидії корупції, суд арештував Людмилу Зоріну.

У разі внесення застави на підозрювану будуть покладені такі процесуальні обов’язки: