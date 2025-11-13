Росіяни атакували Запорізьку область майже 700 разів і поранили там людину

Від атак ворога постраждали 16 населених пунктів області.

Упродовж доби окупанти завдали 685 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе.

Як зазначив начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Зеленому Гаю та Варварівці.

382 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Чарівне, Білогірʼя, Зелений Гай та Яблукове. 7 обстрілів з РСЗВ накрили Оріхів, Зелений Гай, Яблукове та Малу Токмачку.

289 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Зеленого Гаю та Яблукового.

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів, господарських будівель та обʼєктів інфраструктури.