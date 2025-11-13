Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Армія ворога за добу втратила майже 1200 солдатів

Армія ворога за добу втратила майже 1200 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Вчора Сили оборони ліквідували 1 180 російських солдатів, 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 2 засоби ППО.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб 
  • танків – 11 344 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 567 (+11) од.
  • артилерійських систем – 34 388 (+9) од.
  • РСЗВ – 1 540 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 242 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141) од.
  • крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 211 (+88) од.
  • спеціальна техніка – 3 996 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
