Армія ворога за добу втратила майже 1200 солдатів

Вчора Сили оборони ліквідували 1 180 російських солдатів, 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 2 засоби ППО.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб
- танків – 11 344 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 567 (+11) од.
- артилерійських систем – 34 388 (+9) од.
- РСЗВ – 1 540 (+0) од.
- засоби ППО – 1 242 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141) од.
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 211 (+88) од.
- спеціальна техніка – 3 996 (+2) од.
Дані уточнюються.