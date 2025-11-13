Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Держсекретар США не бачить можливості розширити санкції проти Росії

Марко Рубіо вважає, що після великих нафтових компаній вже немає проти чого запроваджувати обмеження.

Фото: Наша Нива

Державний секретар США Марко Рубіо фактично відкинув сценарій подальшого розширення санкцій з боку адміністрації Дональда Трампа проти Росії.

Як зазначив дипломат під час спілкування з пресою на саміті G7 у Канаді, Вашингтон "зробив те, чого всі вимагали - вдарив по російських найбільших нафтових компаніях".

Після цього, на думку Рубіо, "не залишилося того, проти чого можна було б запровадити інші обмеження".

На зауваження щодо тіньового флоту РФ держсекретар відповів, що боротьба з ним - це "механізм виконання наявних санкцій", а не привід для додавання нових. При цьому Рубіо поскаржився, що європейські партнери мали б більше долучатися до цього процесу, адже левова частка суден проходить поблизу їхніх берегів.
