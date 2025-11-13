Держсекретар США не бачить можливості розширити санкції проти Росії

Марко Рубіо вважає, що після великих нафтових компаній вже немає проти чого запроваджувати обмеження.

Державний секретар США Марко Рубіо фактично відкинув сценарій подальшого розширення санкцій з боку адміністрації Дональда Трампа проти Росії.

Як зазначив дипломат під час спілкування з пресою на саміті G7 у Канаді, Вашингтон "зробив те, чого всі вимагали - вдарив по російських найбільших нафтових компаніях".

Після цього, на думку Рубіо, "не залишилося того, проти чого можна було б запровадити інші обмеження".

На зауваження щодо тіньового флоту РФ держсекретар відповів, що боротьба з ним - це "механізм виконання наявних санкцій", а не привід для додавання нових. При цьому Рубіо поскаржився, що європейські партнери мали б більше долучатися до цього процесу, адже левова частка суден проходить поблизу їхніх берегів.