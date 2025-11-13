Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Рубіо: Україна та США ведуть перемовини про оборонну зброю та енергообладнання

У Держдепартаменті наголосили на потребі допомогти Україні пережити зиму.

Рубіо: Україна та США ведуть перемовини про оборонну зброю та енергообладнання
Держсекретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо після саміту міністрів закордонних справ G7 у Канаді заявив, що Вашингтон веде з Україною перемовини про постачання зброї та засобів для відновлення енергопостачання.

Як пише Укрінформ, голова американської дипломатії підкреслив потребу забезпечити Україні допомогу в тому, щоб пережити зиму в умовах спроб Росії підірвати моральний дух населення.

Рубіо стверджує, що американське оборонне озброєння має сприяти захисту енергомережі від ворожих ударів. Також технічні спеціалісти США говорять з українськими колегами про конкретне обладнання.

За словами держсекретаря, Росія вимагає контролю над всією Донецькою областю, з чим українці "очевидно, не погоджуються". Рубіо наголосив, що США запроваджують санкції проти Москви не просто для звіту, а щоб вони були зрештою реалізовані, на що потрібен певний час.
