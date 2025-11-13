Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоПодії

ВАКС арештував ще одного працівника "бек-офісу" по справі "Мідас"

Таким чином двоє працівників "пральні" і двоє підозрюваних в реалізації схеми поборів з контрагентів "Енергоатому" вже отримали запобіжні заходи. Двоє підозрюваних – втекли. 

ВАКС арештував ще одного працівника "бек-офісу" по справі "Мідас"
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту розслідування про корупцію в "Енергоатомі". Його помістили під варту з можливістю застави в 95 млн гривень.

За даними слідства, підозрюваний брав участь в відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Про обрання запобіжного заходу повідомила САП

"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 95 млн грн застави до ще одного працівника бек-офісу з легалізації коштів", – йдеться в повідомленні.

Згідно з вимогами законодавства, САП не оприлюднює імені підозрюваного. Відомо, що серед працівників "бек-офісу" підозри отримали чотири людини.

Двом із них вже встигли обрати запобіжні заходи. Один підозрюваний в роботі на бек-офіс, Олександр Цукерман, встиг виїхати з країни.

Ще двох людей, ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка і виконавчого директора з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитра Басова, помістили під арешт з можливістю застави учора. 

Суть схеми

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми, що діяла в "Енергоатомі". За даними слідства, двоє осіб – радник Галущенка і виконавчий директор фізичного захисту "Енергоатому" – реалізовували схему відкатів з кожного контрагента енергетичної компанії. Тобто абсолютно всі продані "Енергоатому" товари та послуги супроводжувалися хабарями в розмір 10-15 % від суми контракту. Потім ці кошти легалізовували через "бек-офіс" і мережу компаній-нерезидентів та осіб, що перебувають поза межами України.

Організатором схеми вважають Тимура Міндіча – бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»".

Радник і працівник "Енергоатому" фігурують в численних перехопленнях їх розмов. 

Підозри, за даними Схем, отримали:

  • Тимур Міндіч (на плівках НАБУ він Карслон)
  • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет)
  • виконавчий директор з фізбезпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (Тенор)
  • четверо “працівників” бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Також підозру отримав колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, який вже є підозрюваним по іншій справі. Вчора НАБУ опублікували наступну частину аудіо з операції "Мідас", де зафіксували, що Чернишов обговорював отримання коштів через свою дружину.

Цукерман і Міндіч втекли з країни. Учора президент анонсував застосування проти них санкцій. Германа Галущенка і Світлану Гринчук збираються звільнити з посад міністрів.
﻿
