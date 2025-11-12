ВАКС взяв під варту підозрювану у справі «плівок Міндіча»

Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжний захід Лесі Устименко, підозрюваній у справі так званих «плівок Міндіча», передає Transparency International Ukraine.
Суд постановив тримати Устименко під вартою із правом внесення застави у розмірі 25 млн грн.
У разі внесення застави на підозрювану покладуть низку процесуальних обов’язків, зокрема носіння електронного браслета.
За даними слідства, Леся Устименко діяла як пособниця та виконавиця у злочинній організації, координуючи дії окремих її учасників — зокрема щодо проведення фінансових і криптовалютних операцій.
Слідчі також встановили, що підозрювана готувала звітність про легалізацію коштів і вела облік операцій у файлі під конспіративною назвою «Манхеттен».
- Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
- Наразі підозри отримали бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка, коли той очолював Міненерго, Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.
- Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.
- Глава уряду Юлія Свириденко внесла у Раду подання про звільнення Галущенка і Гринчук.