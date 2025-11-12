Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоПодії

ВАКС взяв під варту підозрювану у справі «плівок Міндіча»

Устименко може внести заставу у розмірі 25 млн грн.

суджове засідання у справі «плівок Міндіча»
Фото: Transparency International Ukraine

Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжний захід Лесі Устименко, підозрюваній у справі так званих «плівок Міндіча», передає Transparency International Ukraine.

Суд постановив тримати Устименко під вартою із правом внесення застави у розмірі 25 млн грн.

У разі внесення застави на підозрювану покладуть низку процесуальних обов’язків, зокрема носіння електронного браслета.

За даними слідства, Леся Устименко діяла як пособниця та виконавиця у злочинній організації, координуючи дії окремих її учасників — зокрема щодо проведення фінансових і криптовалютних операцій.

Слідчі також встановили, що підозрювана готувала звітність про легалізацію коштів і вела облік операцій у файлі під конспіративною назвою «Манхеттен».

  • Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
  • Наразі підозри отримали бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка, коли той очолював Міненерго, Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.
  • Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.
  • Глава уряду Юлія Свириденко внесла у Раду подання про звільнення Галущенка і Гринчук.
