ВАКС взяв під варту підозрювану у справі «плівок Міндіча»

Устименко може внести заставу у розмірі 25 млн грн.

Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжний захід Лесі Устименко, підозрюваній у справі так званих «плівок Міндіча», передає Transparency International Ukraine.

Суд постановив тримати Устименко під вартою із правом внесення застави у розмірі 25 млн грн.

У разі внесення застави на підозрювану покладуть низку процесуальних обов’язків, зокрема носіння електронного браслета.

За даними слідства, Леся Устименко діяла як пособниця та виконавиця у злочинній організації, координуючи дії окремих її учасників — зокрема щодо проведення фінансових і криптовалютних операцій.

Слідчі також встановили, що підозрювана готувала звітність про легалізацію коштів і вела облік операцій у файлі під конспіративною назвою «Манхеттен».