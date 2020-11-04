З нардепа Юрченка зняли електронний браслет

З виключеного зі "Слуги народу" народного депутата Олександра Юрченка зняли електронний браслет.

Про це нардеп написав у фейсбуці.

"Сфабрикована проти мене провокація, яка мала на меті лише дискредитувати моє ім’я і унеможливити мою боротьбу проти корупції та за екологічну безпеку, продовжує розвалюватися! Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю - браслета!", - зазначив Юрченко.

Юрченко також опублікував фото знятого прилада, зазначивши, що перебуває у Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровської області.

Фото: facebook.com/yurchenko211

У пресслужбі Вищого антикорупційного суду повідомляють, що 3 листопада слідчий суддя ВАКС "частково задовольнив клопотання прокурора і продовжив термін дії зобов'язань народному депутату України, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, ще на 2 місяці. Термін дії зобов'язань продовжений до 3 січня 2021 року включно".

Зазначається, що підозрюваний надалі зобов’язаний прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не залишати Київ без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із зазначеною в ухвалі особою; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Повний текст ухвали буде оголошений 5 листопада о 15:00.

Нагадаємо, Юрченка підозрюють у одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненому повторно, за попередньою групою осіб (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України). За даними слідства, Юрченко завуальовано вимагав передати через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєту та у подальшому 200 тис. доларів для підкупу нардепів-членів комітету.

21 вересня ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 3 млн гривень. Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад 6 млн гривень. На думку прокурорів, саме така застава могла б запобігти спробам Юрченка впливати на свідків чи ховатися від суду і слідства.

25 вересня Юрченко вийшов із СІЗО після внесення за нього застави.