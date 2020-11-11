«Доступні ліки» надаються тільки за наявності фіскального чека, - директор АПАУ

«Відповідно до закону про захист прав споживачів тільки за наявності фіскального чеку людина може звернутись до органів захисту зі скаргою коли їй продали неякісні або контрафакті ліки. Без фіскального чеку такі скарги не розглядаються. Тільки за наявності фіскального чеку гарантується отримання безкоштовних ліків згідно державної програми «Доступні ліки». Цією програмою сьогодні користуються мільйони українців. Тільки наявність фіскального чеку гарантує компенсації від держави у випадку лікування від Covid у домашніх умовах», - сказав директора громадського об'єднання "Аптечна професійна асоціація України" Володимир Руденко під час прес-конференції.

Споживачі сказали "так" фіскальному чеку і кешбеку: результати соцопитування українців 29 жовтня - 2 листопада".

За даними свіжого опитування Соціологічної групи «Рейтинг», 80% опитаних вважають що фіскальний чек захищає їх права споживача. 68% опитаних не бажають купувати ліки та медпрепарати без фіскального чеку, а 77% проти відміни фіскального чеку. На думку Володимира Руденко фіскальний чек в першу чергу потрібен не для того, щоб облікувати підприємця, а для того, щоб захистити права кожного споживача.

Він наголосив, що фіскалізація на аптечному ринку запрацювала з 1 січня 2019 року і вже помітні результати – обіг фальсифікату на ринку значно скоротився. «Тому вкрай важливо, залишити у спокої норми законів 128, 129, які вже почали працювати, надати споживачу надійний захист його прав у вигляді фіскального чеку, а не просувати законопроекти, які в разі їх прийняття сприятимуть створенню нових схем по ухиленню від оподаткування та відповідальності», зазначив експерт.

Директор АПАУ закликав владу підтримати саме прозорий бізнес і нагадав, що збут нелегальних та фальсифікованих ліків відбувається через підприємців які не ведуть облік товарів.

Раніше повідомлялося, що Європейська бізнес асоціація, члени Української Ради бізнесу - Громадський союз "Аптечна професійна асоціація України", Асоціація платників податків України, Асоціація імпортерів і дистриб'юторів автокомпонентів, Асоціація "Українські імпортери побутової електроніки", "Українська федерація індустрії безпеки» просять Раду відкликати законопроекти 3853-1 та 3853-2, що повністю скасовують детінізаційні закони 128 та 129, проголосовані восени 2019 року.