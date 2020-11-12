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Трьох лікарів Національного інституту раку підозрюють у смерті пацієнтки

Фігурантами справи є лікар-анестезіолог, лікуючий лікар пацієнтки та лікар-патологоанатом. 

Трьох лікарів Національного інституту раку підозрюють у смерті пацієнтки
Фото: unci.org.ua

Трьом лікарям Національного інституту раку МОЗ України повідомили про підозру у справі про смерть пацієнтки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Фігурантами справи є лікар-анестезіолог, лікуючий лікар пацієнтки та лікар-патологоанатом. Останні двоє намагалися приховати справжні причини смерті пацієнтки, яка настала через неправильне введення анестезії.

"За даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я та у подальшому смерті жінки. Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов’язків, двоє інших медпрацівників – лікуючий лікар пацієнтки та лікар-патологоанатом за результатами розтину тіла внесли до медичної документації недостовірні відомості про причину смерті жінки", - йдеться у повідомленні.

Лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України). Санкція статті передбаає до 2 років позбавлення волі. 

Лікуючому лікарю та лікарю-патологоанатому повідомлено про підозру у складанні завідомо підроблених офіційних документів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України). Їм загрожує до 5 років за гратами.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Нагадаємо, 11 березня в Києві відбувся напад на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка.

25 травня біля Національного інституту раку напали на заступника головного лікаря з хірургічної допомоги Анатолія Шудрака.

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