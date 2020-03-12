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В Киеве напали на главврача Национального института рака

Хирург отделался ушибами и царапинами.

Фото: facebook.com/beznosenko.andriy

Вечером 11 марта в Киеве произошло нападение на главврача Национального института рака Андрея Безносенко.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Вечер среды 11 марта стал не добрым. Около 22 часов на меня совершили нападение у подъезда дома два молодчика. Не думал, что в 21 веке в столице европейского государства под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача, но понимаю, что некоторым реально припекает", - написал Безносенко.

Он считает, что это может быть связано с конфликтом в Институте рака.

Безносенко сообщил, что из-за полученных во время нападения ушибов и царапин вынужден отложить проведение операций.

Напомним, что Безносенко - один из членов "коллегии выдающихся врачей", которая по поручению президента Владимира Зеленского занимается анализом медицинской реформы.

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