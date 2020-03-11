Переговоры в Минске продвинулись после участия в них Ермака и Козака

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске достигли значительного прогресса после участия в них главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака.

Офис президента сообщил на сайте главы государства, что на встрече договорились подготовить список удерживаемых лиц, чтобы провести освобождение "в кратчайший срок". Также в ТКГ передадут окончательно согласованные списки лиц, которые подлежат взаимному освобождению, включительно с итогами верификации, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей Красного Креста к этим лицам.

Были достигнуты договоренности по вопросам:

разведения сил и средств;

одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье;

создания Консультативного совета - нового органа в составе политической подгруппы ТКГ. Решение о создании Консультативного совета подпишут после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по поводу выполнения договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита".

Козак в комментарии журналистам после встречи заявил, что разговор в среду был "достаточно конструктивным".

"Мы нашли неокончательное, конечно, решение механизмов урегулирования конфликта в ближайшее время. Первое, конечно, же касается гуманитарных вопросов, безопасности, договорились в течении недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению. Договорились о необходимости поиска новых компромиссных участков с точки зрения безопасности сторон по разведению сил и средств. Также договорились о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта", - цитирует Козака "БелТА".

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау в свою очередь выразила надежду на прекращение огня на Донбассе.

"Наряду с поиском мирный путей решения конфликта на востоке Украины, безопасность гражданского населения является одной из приоритетных задач ТКГ. В этой связи, в последнее время вызывает тревогу рост напряженности на линии соприкосновения и значительное увеличение числа жертв. Так, за последние две недели их число достиго 9, что составляет более 1/3 гражданских жертв в этом году. Это совершенно недопустимо. Поэтому, еще раз настоятельно призываю стороны соблюдать обязательства о приверженности полному прекращению огня", - сказала Грау.

Напомним, что в апреле в Берлине должен пройти новый саммит "нормандской четверки", о чем президенты Германии, Франции, Украины и РФ договорились еще на декабрьской встрече в Париже.

Однако в конце февраля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что новый саммит в "нормандском формате" может состояться только после выполнения решений предыдущего саммита, а именно закрепления в законодательстве Украины "особого статуса Донбасса".

В начале марта президент Владимир Зеленский заявил, что стороны работают над тем, чтобы саммит состоялся в конце апреля.