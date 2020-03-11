В оккупированном Бахчисарае ФСБ задержала пять крымских татар (Обновлено)

Сотрудники ФСБ России провели серию обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.

Об этом "Гратам" сообщают активисты общественного объединения "Крымская солидарность".

Обыски проходят по-меньшей мере по семи адресам, в том числе в доме 25-летнего активиста Сейдамета Мустафаева, сотрудничающего с изданием "Грани.ру".

В 2017 году Мустафаев был арестован на 10 суток административного ареста по обвинению в участии в несанкционированном митинге - так суд интерпретировал собрание крымских татар возле одного из домов в Бахчисарае, где проходил обыск.

В 2019 году Мустафаева, который освещал судебные процессы над крымчанами в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону, задерживали полицейские при въезде в Крым.

Кроме него обыски проводятся в домах историков Шукри (автор двухтомного издания "Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар", ранее долгое время работал научным сотрудником архива Бахчисарайского историко-культурного заповедника Ханский дворец, - ред.) и 34-летнего Сейтумера Сейтумеровых - отца и сына, а также в домах братьев Амета и Айдера Сулеймановых, Рустема Сейтмеметова и ведущего крымскотатарского телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, который в данный момент находится в Киеве.

Обновление. В результате обысков ФСБ задержала пять человек. Об этом сообщила крымская правозащитница Лутфие Зудиева проекту "Крым.Реалии". Задержаны: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров (историк – КР), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

По ее информации, всем задержанным инкриминируется статья 205.5 уголовного кодекса РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

«Всем уже задержанным вменяются 205.5 статьи. Еще продолжается обыск в магазине, где работает Амет Сулейманов. Получается, что сегодня обыски идут у родственников активистов и самих активистов: Амет и Айдер Сулеймановы – родные братья, один из которых уже задержан. Также задержаны два родных брата: Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров, а обыск у Шукри Сейтумерова и его отца только что завершился, его не задержали», – рассказала правозащитница.

По словам Зудиевой, среди задержанных есть один гражданский журналист инициативы «Крымская солидарность» – Амет Сулейманов. Помимо этого, проведен обыск в доме гражданского журналиста Сейдамета Мустафаева.

«Самого Сейдамета не было дома, сейчас арестован его отец Энвер Мустафаев. Что касается следственных мероприятий у журналиста телеканала «ATR», Сейтумера Сейтумерова, он был вынужден покинуть полуостров из-за репрессий. Во время обыска в доме присутствовала только его пожилая мать», – добавила Зудиева.

Напомним, после аннексии Крыма Россией крымские мусульмане подвергаются преследованиям со стороны российских властей по обвинению в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир. Организация в РФ запрещена и признана террористической, но свободно действует в Украине и большинстве европейских стран.

По делу Хизб ут-Тахрир в заключении находится более 60 крымских мусульман. Почти все они признаны российским правозащитным движением "Мемориал" политическими заключенными.