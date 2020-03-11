За сутки на Донбассе погибли трое военнослужащих, 9 ранены

10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометов различных систем, крупнокалиберные пулемете и стрелковое оружие. Также замечена работа снайперской пары.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Восемь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": трижды рядом с населенным пунктом Пески - из противотанкового ракетного комплекса - 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новоселовки Второй - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Павлополь - снайперский огонь; неподалеку Широкино - из минометов калибра 82 мм - 11 мин.

Также девять обстрелов противник совершил в районе ответственности группировки "Север": дважды вблизи Орехово - из минометов калибра 120 мм враг выпустил 10 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, а также велся обстрел со станковой противотанкового гранатомета; недалеко от населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также зафиксировано обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; рядом с Луганским - из минометов калибра 82 мм - 9 мин, а также противник вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Мироновского - с 120-мм миномета - 2 мины; рядом Новолуганское и Железного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Новгородского - с миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", - отметили в штабе.

Вчера, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семеро военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий погиб и еще один получил боевое травмирования.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, по состоянию на 18:00 10 марта на Донбассе погибли двое военнослужащих, девятеро получили ранения и травмы. Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ.