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С начала суток на Донбассе погибли двое военнослужащих, девятеро получили ранения и травмы

Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ.

С начала суток на Донбассе погибли двое военнослужащих, девятеро получили ранения и травмы
Фото: EPA/UPG

Во вторник, 10 марта, боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего  погибли двое военнослужащих  и еще девять получили ранения или боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Сегодня, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески (Донецкая область). По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семеро военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием", - говорится в вечерней сводке.

Кроме того, в результате вражеского обстрела украинских позиций еще один военнослужащий получил боевое травмирование.

"Всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях", - заверили в штабе ООС.

Согласно сводке, боевики во вторник обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", еще четыре - в районе ответственности группировки "Север".

"На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", - добавили в пресс-центре ООС.

Напомним, за 9 марта в зоне ООС вооруженные формирования России 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, БПЛА, пулеметы и стрелковое оружие.

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