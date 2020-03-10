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В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали Окружной админсуд

На месте работает следственно-оперативная группа.

В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали Окружной админсуд
ОАСК
Фото: unn.com.ua

Сотрудники Национальной полиции эвакуируют работников и посетителей Окружного административного суда Киева из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщается на сайте суда.

"В связи с поступлением в Нацполицию сообщения о минировании помещений Окружного админсуда города Киева ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 27 февраля в Киеве в очередной раз сообщили о заминировании Кассационного хозяйственного суда. Людей тогда не эвакуировали, но из-за проверки здания задержали судебные заседания. Кассационный хозяйственный суд - один из четырех судов в составе Верховного Суда.

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