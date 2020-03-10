Вандалы выламывали сиденья и крушили ими стекла окон и дверей в вагоне, а также автоматических раздвижных дверей.

Вандалы разгромили вагон дизель-поезда Львов - Сокаль и снимали свои "развлечения" на видео.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Инцидент произошел вечером 8 марта пригородном поезде №6056 сообщением Львов - Сокаль. Во время движения неизвестные устроили погром в салоне вагона. Вандалы выламывали сиденья и крушили ими стекла окон и дверей в вагоне, а также автоматических раздвижных дверей. Свои дейтсвия злоумышленники сняли на видео, которым, очевидно, решили похвастаться в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Обнаружив повреждения подвижного состава, железнодорожники сообщили об этом в полицию, однако, когда правоохранители прибыли на на конечную станцию Сокаль, хулиганов в поезде уже не было.

Полицейские проводят расследование этого случая и устанавливают личности злоумышленников, а железнодорожники подсчитывают сумму ущерба и определяют объемы дополнительных работ, необходимых для восстановления поврежденного вагона.

Фото: railway.lviv.ua

В "УЗ" отмечают, что в течение прошлого года в хозяйстве пригородных пассажирских перевозок регионального филиала «Львовская железная дорога» был зафиксирован 21 случай повреждения, разукомплектования, умышленной порчи оборудования и краж элементов подвижного состава. Общая сумма ущерба, нанесенного ворами, хулиганами и небрежными пассажирами, составляет почти 220 тыс. гривен. При этом железнодорожники акцентируют внимание не только на материальных потерях, а отмечают, что такие случаи представляют серьезную угрозу безопасности движения, а также жизни и здоровью пассажиров и персонала магистрали.

Напомним, в декабре прошлого года футбольные фанаты разгромили вагон электрички "Нежин - Киев".

После этого, а также ряда других случаев, железнодорожники попросили вернуть сопровождение поездов нарядами полиции.

В начале марта полиция начала сопровождать пассажирские поезда на двух маршрутах - пилотный проект начал работать в поездах " Николаев - Киев - Ровно" и "Одесса - Москва".