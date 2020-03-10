Правоохранители 10 марта задержали подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении активиста Игоря Луценко, которые произошли в январе 2014 года. Об этом в Facebook сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

По ее словам, задержанный - Сергей Мысливый.

"По версии следствия, он был привлечен непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь на 21 января 2014 года", - сообщила она.

По словам Закревской, "постоянная занятость" у подозреваемого - у Алексея Чеботарева.

Обновление. Игорь Луценко на своей странице в Facebook опубликовал фото задержанного. По его информации, Мисловой получал деньги за силовые акции против участников Евромайдана.

Фото: Facebook Igor Lutsenko Задержанный

Обновление 20:47. Национальная полиция опубликовала видео задержания и допроса Сергея Мысливого, которого подозревают в похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что 42-летний мужчина с 2014 года находился в межгосударственном розыске. При этом он скрывался от следствия, используя документы на другое имя, благодаря которым неоднократно пересекал украинскую границу.

"Скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый использовал другие анкетные данные, систематически изменял автотранспортные средства и прибегал к другим способам конспирации", - говорится в сообщении.

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (Пытки), п 3, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, что Алексей Чеботарев являлся владельцем офиса, к которому имели отношение все подозреваемые в убийстве Вербицкого. Сам Чеботарев подозревался в организации и координации действий титушек.

В апреле 2014 министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Виктор Зубрицкий и Алексей Чеботарев, подозреваемые в формировании и координации "титушек", которые похищали, избивали и убивали активистов Евромайдана, находятся вне территории Украины.

Напомним, 28 февраля прокуроры Офиса генпрокурора Украины объявили подозрение участнику преступной организации, которая причастна к насильственному противодействию мирным акциям протеста, похищении и избиении участников Революции достоинства, в том числе Вербицкого и Луценко.

В ноябре бывший народный депутат Игорь Луценко опубликовал материалы уголовного производства относительно своего похищения и убийства Юрия Вербицкого, которое произошло во время Революции Достоинства в январе 2014 года.

В документах говорится, что нынешний депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко с 19 по 22 января (похищение произошло в ночь на 21 января) 24 раза говорил по телефону с неким Щинкиным, который является фигурантом этого уголовного расследования.

Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из помещения Александровской больницы в ночь на 21 января. Прямо из кабинета врача их вывезли за город, пытали, избивали, а после выбросили в лес под Киевом, в разных местах. Игорю Луценко удалось спастись, а Юрий Вербицкий был найден мертвым.