Прокуратура Крыма открыла дело по факту обысков крымских татар в Бахчисарае

Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту проведения ряда незаконных обысков в семи домовладениях крымских татар в оккупированном Бахчисарае. Об этом сказано в пресс-службе прокуратуры.

Фото: ark.gp.gov.ua

Уголовное производство начато по факту нарушения неприкосновенности жилища по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины.

"Незаконные обыски на временно оккупированной территории имеют широкомасштабный и систематический характер и не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью, поскольку, направленные исключительно на устрашение населения и преследования лиц", - отметил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

Напомним, в результате незаконных обысков ФСБ, задержаны пять человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров (историк – КР), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

Всем задержанным инкриминируется статья 205.5 уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

После аннексии Крыма Россией крымские мусульмане подвергаются преследованиям со стороны российских властей по обвинению в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир. Организация в РФ запрещена и признана террористической, но свободно действует в Украине и большинстве европейских стран.

По делу Хизб ут-Тахрир в заключении находится более 60 крымских мусульман. Почти все они признаны российским правозащитным движением "Мемориал" политическими заключенными.