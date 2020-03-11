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В налоговой в ближайшее время проведут переаттестацию сотрудников

План аттестации уже подготовлен.

В налоговой в ближайшее время проведут переаттестацию сотрудников
Фото: пресс-служба

В Государственной налоговой службе Украины анонсировали в ближайшее время проведение переаттестации сотрудников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Верланов в интервью агентству «Униан».

«План аттестации уже подготовлен. На сегодня мы занимаемся формированием комиссии, разрабатываем тестовые задания и в ближайшее время начнем аттестацию. Начнем с руководителей подразделений как центрального аппарата, так и руководства территориальных аппаратов налоговой», - отметил Верланов.

К переаттестации работников налоговой приобщают правоохранителей. В частности, в правоохранительные органы повторно будут направлять запросы в отношении сотрудников налоговой, чтобы проверить наличие информации о недобросовестных действиях налоговиков

Основанием для переаттестации могут стать подозрения на причастность работников налоговой к схемам по уклонению от уплаты налогов, а также по возврату налога на добавленную стоимость. В то же время, по словам Верланова, проблем с возмещением НДС нет, поскольку этот процесс автоматизирован.

Напомним, 15 января на тот момент еще премьер-министр Алексей Гончарук поручил за две недели подготовить и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы в связи с выявлением коррупции в управлении ГНС в Одесской области. поручил за две недели подготовить и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы в связи с выявлением коррупции в управлении ГНС в Одесской области.

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