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В четверг в Киеве до +14, без осадков

Ночью в столице +3…+5 градусов.

В четверг в Киеве до +14, без осадков
Фото: mandrivka.blox.ua

В четверг, 12 марта, в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью и днем 0…+5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

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