Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
ГлавнаяОбществоЖизнь

Болгария экстрадирует фигуранта дела Гандзюк Левина

Апелляционный суд города Бургас подтвердил это решение.

Болгария экстрадирует фигуранта дела Гандзюк Левина
Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин
Фото: hromadske.ua

Апелляционный суд города Бургас (Болгария) рассмотрел жалобу подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина на решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину и подтвердил это решение.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"Таким образом, компетентными органами Республики Болгария удовлетворен подписанный Русланом Рябошапкой запрос Офиса Генерального прокурора об экстрадиции указанного лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после  фактической передачи Левина украинским правоохранительным органам будут проведены все необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования преступления и передачи в суд обвинительных актов.

Напомним, активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице. По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Мангер и Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

В конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. 27 января болгарский суд арестовал его на 40 суток. После чего президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Болгарии экстрадицию Левина, а 22 февраля суд в Болгарии ее разрешил.

24 февраля адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку, обратились в суд с ходатайством восстановить производство относительно него, которое было приостановлено из-за розыска Левина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также