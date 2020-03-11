Болгария экстрадирует фигуранта дела Гандзюк Левина

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин

Апелляционный суд города Бургас (Болгария) рассмотрел жалобу подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина на решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину и подтвердил это решение.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"Таким образом, компетентными органами Республики Болгария удовлетворен подписанный Русланом Рябошапкой запрос Офиса Генерального прокурора об экстрадиции указанного лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после фактической передачи Левина украинским правоохранительным органам будут проведены все необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования преступления и передачи в суд обвинительных актов.

Напомним, активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице. По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Мангер и Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

В конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. 27 января болгарский суд арестовал его на 40 суток. После чего президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Болгарии экстрадицию Левина, а 22 февраля суд в Болгарии ее разрешил.

24 февраля адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку, обратились в суд с ходатайством восстановить производство относительно него, которое было приостановлено из-за розыска Левина.