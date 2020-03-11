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В зоне ООС с начала суток не было обстрелов

На участках отведения войск ситуация стабильная. 

В зоне ООС с начала суток не было обстрелов
Фото: dpsu.gov.ua

В зоне боевых действий на Донбассе с начала суток 11 марта не нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. 

"В течение этих суток вооруженные формирования России режим прекращения огня не нарушали. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

На всех участках разведения войск обстановка стабильная.

Напомним, поддерживаемые Россией боевики "ДНР" обстреляли школу в городе Марьинка Донецкой области.

За 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате погибли трое военнослужащих, 9 ранены.

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