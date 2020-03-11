Из пиратского плена в Нигерии освободили гражданина Украины Дмитрий Голяненко.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.

Моряк Голяненко входил в состав экипажа судна Alpine Penelope, которое 20 февраля захватили пираты.

Кулеба отметил, что над освобождением украинца работали посольство Украины в Греции и судоходная компания, после переговоров экипаж освободили.

Освобожденный Голяненко уже находится в Украине с семьей.