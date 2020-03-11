Медведчук, Кузьмин и Рабинович в Москве провели "диалог во имя мира" в Украине
Медведчук, Кузьмин и Рабинович в Москве провели "диалог во имя мира" в Украине
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Из пиратского плена в Нигерии освободили гражданина Украины

Судно захватили в феврале.

Из пиратского плена в Нигерии освободили гражданина Украины
Фото: Википедия

Из пиратского плена в Нигерии освободили гражданина Украины Дмитрий Голяненко.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.

Моряк Голяненко входил в состав экипажа судна Alpine Penelope, которое 20 февраля захватили пираты.

Кулеба отметил, что над освобождением украинца работали посольство Украины в Греции и судоходная компания, после переговоров экипаж освободили.

Освобожденный Голяненко уже находится в Украине с семьей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также