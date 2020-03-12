В Словакии в ДТП разбились двое украинцев

На севере Словакии, рядом с г. Ружомберок, ночью 11 марта произошла смертельная авария, в которой погибли двое украинцев. Об этом пишет Mykachevo.net.

В полиции сообщили, что микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с заробитчанами столкнулся с рейсовым автобусом. Погибли два человека - 23 и 26 лет, еще один получил телесные повреждения, 14 были умеренно травмированы, еще 16 получили легкие повреждения.

По информации местных СМИ, водитель микроавтобуса, выезжая с АЗС, не предоставил приоритет в движении автобусу, который находился на главной дороге.

По предварительной информации, погибшими являются два жителя Тячевского района Закарпатья.

Напомним, в Венгрии в результате столкновения пяти транспортных средств погибли двое граждан Украины, еще семеро украинцев - пострадали.