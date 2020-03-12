За минувшие сутки в зоне ООС дважды нарушали режим прекращения огня, есть пострадавший

За 11 марта в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России дважды открывали огонь. Один военный Объединенных сил был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Противник обстрелял наши позиции из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Рядом с Песками стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Гнутового стреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 11 марта в Офисе президента Украины заявили о прогрессе в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. В ТКГ передадут окончательно согласованные списки лиц, которые подлежат взаимному освобождению, включительно с итогами верификации, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей Красного Креста к этим лицам.