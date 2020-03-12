ГБР задержала еще одного подозреваемого в похищении и убийстве активиста Майдана Вербицкого

Следователи по делам Майдана ГБР совместно с СБУ 12 марта задержали еще одного подозреваемого в похищении активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Это житель Белой Церкви. Во время Революции Достоинства он вошел в преступную группировку из 9 "титушек", организованной для похищения и запугивания активистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

21 января около 4 утра подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской больницы Луценко и Вербицкого.

"После этого пострадавшие поддавались пыткам, а Юрий Вербицкий в результате травм и переохлаждения погиб", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения воли.

Напомним, правоохранители 10 марта задержали подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении активиста Игоря Луценко, которые произошли в январе 2014 года.