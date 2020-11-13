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Крим та Донбас будуть серед пріоритетів ОБСЄ у 2021 році, - Кулеба

Міністр також поінформував свою шведську колегу Анн Лінде про ініціативу створення Кримської платформи.

Крим та Донбас будуть серед пріоритетів ОБСЄ у 2021 році, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Серед пріоритетів ОБСЄ під головуванням Швеції у 2021 році стануть питання Криму та Донбасу. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що питання пріоритетів ОБСЄ піднімалося на віртуальній зустрічі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде. 

Під час зустрічі Кулеба запросив свою шведську колегу Анн Лінде здійснити візит до України.

"Ми високо цінуємо готовність Швеції включити питання російської агресії на Донбасі та тимчасової окупації Криму до пріоритетів головування Швеції", - сказав Кулеба. 

Міністр також поінформував Анн Лінде про ініціативу створення Кримської платформи та запросив Швецію долучитися до її роботи.

Нагадаємо, Естонія готова долучитися до української ініціативи щодо формату "Кримська платформа".

Раніше посол Словаччини в Україні Марек Шафін висловив зацікавленість своєї країни в участі у "Кримській платформі".

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