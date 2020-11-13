Лукашенко відмовився вести діалог з протестувальниками

На думку Лукашенка, у них "немає теми для розмови".

Олександр Лукашенко готовий вести діалог з деякими представниками білоруської опозиції, але не з людьми, які беруть участь у вуличних протестах.

Про це він заявив в інтерв’ю білоруським ЗМІ, передає БЕЛТА.

Лукашенко, зокрема, виключив можливість переговорів з однією з лідерок білоруської опозиції Світланою Тихановською.

"Немає теми для розмови. У мене в Білорусі вистачає не тільки протестунов, але і опозиціонерів. Ви не плутайте протестуючих з опозиціонерами. Нічого подібного. Але вони тут. Ви розумієте, вони тут. І я з ними навіть в СІЗО розмовляю”, - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що білоруський політолог Юрій Воскресенський вже організував "круглий стіл демократичних сил", представники якого контактують з Лукашенко.

“Я в курсі справи. Вони тут - ці люди. Я з ними точно зустрінуся. Зараз йде діалог там на низькому, середньому рівні та інше. Він же все одно прийде до мене. Я з ними точно зустрінуся. А зі зрадниками і терористами я який діалог повинен вести?” - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, після оголошення попередніх підсумків президентських виборів 9 серпня у Білорусі почалися протести, які тривають до сьогодні. За даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів, а єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців. Опозиція не визнала результатів та заявила про фальсифікації.

Наприкінці серпня в МЗС України заявили, що не розриватимуть дипломатичних відносин із Білоруссю, але "ставлять на паузу" будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни. 6 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відносини з Білоруссю "вже не будуть такими, як раніше".

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Однак, не дивлячись на протести у країні та заяви світової спільноти, 23 вересня у Мінську в Палаці Незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка. У МЗС України заявили, що рісля завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.