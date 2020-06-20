В Минздраве рассказали, нужно ли носить маску на пляже

В Министерстве здравоохранения объяснили, нужно ли носить защитную маску на пляже во время карантина. Об этом на брифинге в субботу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министра спросили, является ли обязательным ношение масок на пляжах, и кто будет следить за соблюдением карантина.

"Если мы говорим о пляжах, то шезлонги, то есть места между гражданами, должны быть не меньше, чем полтора метра друг от друга. В таком случае ношение масок не обязательно, но с обязательным соблюдением социальной дистанции... Должны следить за соблюдением карантинных мероприятий органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой", - сообщил Степанов.

Министр также напомнил, что согласно рекомендациям Минздрава, носить маски на улице нужно только в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 м.

Обязательным является соблюдение масочного режима в общественном транспорте и в помещениях.

Ранее сообщалось, что Минздрав не будет запрещать пляжный сезон в этом году. По словам главного санврача Виктора Ляшко, морская соль вместе с ультрафиолетом убивают коронавирус.

При этом Минздрав рекомендует воздержаться от посещения пляжей людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические болезни. На берегу нужно соблюдать дистанцию от других отдыхающих не меньше 2 метров.