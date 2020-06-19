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​Шмыгаль поручил главам МВД и Минздрава обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина

Также будет усилен контроль со стороны Нацполиции и Госпродпотребслужбы.

​Шмыгаль поручил главам МВД и Минздрава обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Шмыгаль подчеркнул, что для контроля в области должно выезжать руководство Минздрава во главе с главным санитарным врачом Виктором Ляшко.

"Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко. В регионы для контроля должно выезжать руководство Минздрава во главе с главным санитарным врачом. Также будет усилен контроль со стороны Национальной полиции и Госпродпотребслужбы. Сегодня все соответствующие совещания были проведены, и мы будем действовать жестче, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль признал, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса.

За 18 июня в Украине подтвердили 921 новый случай коронавирусной болезни (всего - 34 984) и 586 выздоровлений (всего - 16 033).

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