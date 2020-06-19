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Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине

"Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила".

Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса.

Об этом он сказал на внеочередном заседании правительства в пятницу.

"Сегодня, к сожалению, очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат - сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием", - сказал Шмыгаль в начале заседания правительства.

По его словам, это очень тревожная статистика, который свидетельствует о начале новой волны заболевания.

"Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, - как хотите, можно называть, - волны заболеваемости коронавирусом", - сказал он.

По его мнению, единственный способ ее победить - соблюдение социальной дистанции, дезинфекция и масочный режим.

"Новые жертвы коронавируса, очередная волна роста заболеваний должны стать сигналом того, что это не фейк, не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас. Даже те, кто переболел и выздоровел, настоятельно не рекомендуют болеть - это сложная болезнь с тяжелыми последствиями и довольно высоким уровнем летальности", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что за 18 июня в Украине подтвердили 921 новый случай коронавирусной болезни (всего - 34 984) и 586 выздоровлений (всего - 16 033).

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