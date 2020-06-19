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В академии СБУ зафиксировали вспышку COVID-19

Коронавирус занес один из курсантов после общения с родственниками.

В академии СБУ зафиксировали вспышку COVID-19
Фото: academy.ssu.gov.ua

В Национальной академии Службы безопасности Украины зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Впервые инфекция была диагностирована у одного из них [курсантов] после общения с родственниками. У курсантов, которые контактировали с больным, также обнаружен вирус СOVID-19. Все они изолированы", - сообщили в СБУ.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, течение болезни у всех курсантов легкое.

"Они находятся под круглосуточным контролем. При необходимости проводятся дополнительные лабораторные и инструментальные обследования. Ни одного случая осложненного течения болезни не зафиксировано", - рассказали в СБУ.

Всем остальным курсантам проводится дополнительное тестирование. Сейчас они находятся на обсервации.

"Ситуация находится под контролем руководства Службы. Соблюдение требований обсервации и постоянный медицинский мониторинг обеспечивают специалисты Военно-медицинского управления СБУ. В Академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, проводится бесконтактный температурный скрининг, дезинфекция и бактерицидное облучение помещений", - добавили в СБ Украины.

Издание "Апостроф" со ссылкой на сообщения в социальных сетях пишет, что COVID-19 обнаружили у 27 человек.

Напомним, что за 18 июня в Киеве лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у 92 человек. Среди заболевших было 37 мужчин и 49 женщин (остальные - дети).

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