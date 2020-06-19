Артиллеристы Военно-морских сил Украины провели учения по противодесантной обороне.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На одном из полигонов юга Украины военнослужащие отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВСУ провели тренировку по обороне побережья. Цель тренировки заключалась в поддержании высокого уровня обученности личного состава бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные на практике отработали действия при обороне участка морского побережья. Военнослужащие тренировались действовать в различных условиях, в том числе и в условиях применения противником высокоточных средств поражения, работы диверсионно-разведывательных групп противника.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Во время учений военнослужащие оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, своевременного выдвижения на огневые позиции. Особое внимание уделялось вопросам изменения огневых позиций с готовностью к ведению дальнейших боевых действий и осуществлению боевой стрельбы по определенным целях. Следует заметить, что артиллерийские расчеты успешно справились со всеми поставленными задачами", - заявили в штабе.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил нового главу Военно-морскими силами ВСУ. Адмирала Игоря Воронченко сменил на этой должности контр-адмирал Алексей Нейижпапа.