Полиция Борисполя открыла уголовное производство по факту гибели человека при взрыве гранаты

Еще один человек был ранен.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва гранаты в Борисполе, во время котрого один человек погиб, ще один был ранен.

ЧП произошло на днях во дворе частного дома, сообщили в пресс-службе полиции Борисполя.

"Полиция установила, что двое приятелей в алкогольном опьянении игрались с боеприпасом, который нашел один их них. Внезапно граната взорвалась в воздухе", - говорится в сообщении.

Житель Закарпатья от полученных травм погиб на месте. Его товарищ из Черниговской области с осколочными ранениями находится в больнице.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и статьей 115 (умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Дарницком районе Киева ночью 28 апреля в подъезде жилого дома взорвалась граната. Пострадали два человека - супружеская пара. ЧП произошло вследствие того, что мужчина игрался с гранатой вместе со своим другом. Когда граната осталась без чеки, один мужчина успел отбежать, а второго ранило вместе с его женой.