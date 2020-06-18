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В Чернигове авто нардепа Рабиновича забросали яйцами, задержаны более десяти человек

Одному полицейскому нанесли легкие телесные повреждения. 

В Чернигове авто нардепа Рабиновича забросали яйцами, задержаны более десяти человек
Фото: Макс Требухов

В Чернигове автомобиль народного депутата, соглавы фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича забросали яйцами. Правоохранители задержали больше десяти человек, сообщили на странице областной полиции в Facebook.

"Во время визита в Чернигов народного депутата группа радикально настроенных молодых людей пыталась перекрыть движение транспорта и забросала яйцами его автомобиль. Полицейские, которые совершали охрану публичного порядка, пытались прекратить потасовки. Однако группа молодых людей перебросила свлю агрессию на полицейских и распылила в их сторону аэрозоль раздражающего действия из баллончиков", - говорится в сообщении.

Один правоохранитель получил легкие телесные повреждения, его направили в больницу для предоставления медицинской помощи. 

Продолжается задержание других участников происшествия. Открыто уголовное производство по ст. 345 УК Украины - угроза или насилие над правоохранителем.

Сам Рабинович подтвердил, что группа "радикалов блокировала ему дорогу и забросала его автомобиль продуктами сельского хозяйства", пишет "Интерфакс-Украина"

Напомним, что 17 июня в ходе митингов в "правительственном квартале" противники пророссийского блогера Анатолия Шария забросали его сторонников-участников акции яйцами, в связи с чем полиции пришлось вмешаться. 

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