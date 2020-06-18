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Суд Харькова снова отменил переименование проспекта Григоренко в честь Жукова

Окружной админсуд отменил решение мэрии от 26 февраля.

Суд Харькова снова отменил переименование проспекта Григоренко в честь Жукова
Памятник генералу Жукову в Харькове
Фото: КП

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск областной организации "ВО "Свобода", требовавшей признать противоправным и отменить февральское решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Иск удовлетворить. Признать противоправным решение Харьковского горсовета от 26.02.2020 №2075/20", - говорится в решении, оглашенном судьей Андреем Слиденко.

На решение суда может быть подана апелляция.

Напомним, 26 февраля Харьковский горсовет в очередной раз поддержал присвоение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.

В первый раз горсовет поддержал переименование в июне 2019 года. Тогда активисты и представители нескольких политсил оспорили это решение. Спустя два месяца Харьковский окружной админсуд отменил присвоение проспекту имени маршала Жукова. Мэрия оспорила вердикт во второй инстанции. Но и Второй апелляционный административный суд не поддержал переименование.

Тогда чиновники запустили общественное обсуждение, в котором, по их данным, за Жукова высказались более 11 тысяч человек. После этого решение вынесли на сессию.

Современный проспект Петра Григоренко возник при застройке жилого массива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР, в 1990 году решением исполкома - в пр. Маршала Жукова, а 17 мая 2016 решением губернатора области Игоря Райнина на основании закона о декоммунизации - в проспект Петра Григоренко.

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