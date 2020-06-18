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​В пятницу в Киеве до +30 градусов, местами кратковременные дожди

Ночью в столице +17…+19 градусов.

​В пятницу в Киеве до +30 градусов, местами кратковременные дожди
Фото: Макс Левин

В пятницу, 19 июня, в Киеве переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем с грозами, кое-где с градом, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы, в отдельных районах град, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Карпатах сильные дожди, температура ночью +9…+14 градусов, днем +11…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем с грозами, кое-где с градом, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +26…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +26…+31 градус.

18 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

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