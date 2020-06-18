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93-я бригада "Холодный Яр" на Донбассе уничтожила грузовик боевиков с боеприпасами

В последние недели российские наемники обстреливали позиции холоднояровцев из запрещенных "Минском" минометов.

В четверг, 18 июня, в зоне Операции объединенных сил военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили грузовик загруженный боеприпасами российских оккупантов, а также два вражеских минометных расчета.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Сегодня 93 бригада Холодный Яр ликвидировала грузовик оккупантов с боеприпасами. Этому предшествовало уничтожение двух минометов российских террористических войск", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что уничтожили минометные расчеты, которые в предыдущие недели обстреливали Объединенные силы запрещенными снарядами.

"В последние недели российские наемники обстреливали позиции холодноярцев из минометов 120 калибра, запрещенных Минском. Артразведка бригады засекла, откуда велся огонь и с помощью беспилотника обнаружила место нахождения минометных расчетов. Оккупантов заставили молчать, полностью разбив их укрепления и оружие. Сегодня утром наши бойцы заметили у этих позиций грузовик оккупантов. Террористы то ли подвезли БК, то ли наоборот решили перевезти оттуда боекомплект, который уцелел. В любом случае 93 бригада Холодный Яр помешала их планам. И теперь эти мины и снаряды больше никогда не полетят в сторону наших защитников", - сообщили украинские военные.

16 июня сообщалось, что оккупанты обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена мирная жительница.

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