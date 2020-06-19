Щодо соціального проєкту «Міжнародний центр реабілітації дітей загиблих офіцерів»

За свою майже 20-ти річну історію існування, Асоціація «ЦЕНТР» (заснована 22 квітня 2000 року), поряд з багатьма своїми значущими напрямками діяльності, практично з перших днів своєї роботи, приділяла увагу сім’ям загиблих представників різних силових структур України, а також інших держав – Молдови, Білорусі та навіть Росії, до початку її агресії проти України в 2014-му році.

З початку це були сім’ї співробітників спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. Офіцери Служби БОП гинули, при різних обставинах під час виконання своїх службових обов’язків, таких випадків тільки в Україні будо декілька десятків, загалом десь до сотні, аналогічні події відбувалися і в інших країнах. В основному це траплялося, в так звані, буремні 90-ті роки. Ціною свого життя ці спецслужбовці, без перебільшення, зламали «хребет» справжній «чумі» 20-го сторіччя, організованій злочинності, а по простому – мафії. З роками до своєї соціальної Програми Асоціація «ЦЕНТР» почала долучати і сім’ї загиблих співробітників інших служб та підрозділів МВС, інших силових структур, СБУ (Альфи), МЧС-ДСНС тощо. Це вже були декілька сотень членів сімей загиблих «людей в погонах».

З початком війни Росії проти України на Донбасі, рахунок вже пішов на тисячі загиблих. В основному цей сумний список поповнювався за рахунок військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії, тих же таки співробітників правоохоронних органів і спеціальних служб, бійців добровольчих збройних формувань тощо. Особливо великими темпами цей прикрий рахунок зростав в перші роки війни, а на даний час називають цифру – більше 14000. Точну кількість загиблих наших побратимів мабуть не знає ніхто, и це мова йде тільки про цю війну, а ще наші хлопці і зараз гинуть під час боротьби зі злочинністю, при розмінуванні, буває що й при участі у миротворчих місіях за кордонами України та ще багато від чого. Скільки з цих загиблих мали неповнолітніх дітей, які в одну мить опинилися в тяжкому соціальному положенні – теж точно не відомо. В соціальних мережах лунає приблизна цифра 7 – 8000 ! Але це теж орієнтовно.

Асоціація «ЦЕНТР» вже має значний досвід такої роботи. Починаючи, з 2001-го року Асоціація проводить, так звані, Соціальні акції для сімей даної категорії, з неповнолітніми дітьми. Акція – це коли раз чи двічі на рік, Асоціація виключно за свій рахунок, організовує відпочинок членів сімей наших загиблих побратимів на різних курортних та туристичних майданчиках. Кожна Акція, це біля 100 учасників, дітей з їх матерями. Акція, це перш за все для її учасників – моральна та психологічна реабілітація, якісне харчування, екскурсії, спортивні та мистецькі заходи, культурна програма з елементами патріотичного виховання тощо. На даний час Асоціація «ЦЕНТР» провела вже 19 таких Акцій, на черзі 20-та Ювілейна ! Всі ці Акції Асоціація проводила не тільки в Україні – в Києві, в Криму, в Севастополі та в Карпатах, але й за кордоном – в Болгарії (Варна), Чехії (Тепліце), Білорусі (Біловезька пуща та Нарочь), в Молдові (Вадул-Луй-Воде).

Патронування дітей з сімей наших загиблих героїв – «Українські яничари»

Крім всього цього Асоціація «ЦЕНТР» має Програму патронування деяких дітей – учасників вище наведених Акцій, які виявили бажання, пов’язати своє життя зі службою в різних силових структурах України. Поки що це стосувалося їх навчання в спеціальних учбових закладах системи МВС (Ліцей, Академія), а потім і служби в різних підрозділах цього Міністерства. На рахунку Асоціації вже є з десяток таких вихованців - офіцерів міліції-поліції, слідчих та оперуповноважених, у тому числі й у спецпідрозділах БОЗ. По історичній аналогії, це можуть бути – «Українські яничари», у відданості яких своїй Батьківщині, як відомо, не могло бути навіть сумнівів.

«Міжнародний центр реабілітації дітей загиблих офіцерів» – новий амбітний, масштабний, соціальний проєкт міжнародної асоціації «Центр» (слово «офіцер» у назві цього Проєкту використовується на американський манер, для скорочення його назви, у цьому слові поєднуються такі поняття, як «людина в погонах», воїн і т.і., саме військове чи спеціальне звання, або навіть у певних випадках його відсутність, тут особливої ролі не грають).

Якщо висловлюватися дуже коротко, то треба заявити, що на разі єдиного центру, який би комплексно займався проблемами дітей, батько, а інколи і обидва батьки, яких загинули захищаючи Державу Україна та її народ – в Україні не існує. Впевнені, що у таких дітей мотивація служити нашій Держави, набагато більша, ніж у звичайних дітей, а це й підвищені – патріотична, антикорупційна, та й взагалі загально-людська складові, у становленні цих дітей, як нової генерації українського суспільства. Такі діти, це впевнене, зрозуміле та надійне майбутнє нашої Держави, реальна майбутня еліта нашої нації !

Здійснення цього проєкту міжнародна асоціація «Центр» розпочала ще 1-го червня 2019 року, за даний час, завдяки предметному листуванню, ми вже маємо офіційну позитивну реакцію щодо проєкту з боку – офісу президента України, секретаріату Кабінету міністрів України, всіх, компетентних у цих питаннях, міністерств України, включаючи і основні «силові» міністерства. Маємо вже початок конкретних дій щодо цього проєкту на регіональному рівні, наприклад в волинській області, де відсоток загиблих героїв, від загальної кількості населення, чи не найбільший в Україні. Зараз в очікуванні конкретних дій з нашого боку знаходяться декілька потужних закордонних спеціальних фондів і т.і.

Паралельно, з метою набуття духовної підтримки цього Проєкту з боку церковних структур, ми вже провели декілька виставок іконопису – робіт талановитої української мисткині, художниці-копіїстки та реставратора Тетяни Жовнір, з міста Дніпро, а подарована нею нашому майбутньому Центру велика ікона Божої Матері, яка ще має назви «Семистрільна» або «Пом’якшення злих сердець», вже стала духовним оберегом цієї сворюваної нами нової соціальної структури.

Таким чином, вся підготовча робота для початку реалізації вище згаданого проєкту вже виконана.

Наразі зрушення з місця цієї важливої теми нам бачиться тільки таким чином – рамковий указ президента України щодо створення «Міжнародного центру реабілітації дітей загиблих офіцерів» на основі принципів громадсько-державного партнерства, в якому конкретне доручення Кабінету Міністрів України та всім компетентним у цій темі центральним органам виконавчої влади щодо переходу до активної фази впровадження цього проєкту, бо без взаємодії з державою здійснити такий масштабний проєкт неможливо.