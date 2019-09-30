Международная ассоциация офицеров специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью «ЦЕНТР» 25-го сентября 2019 года в городе Киеве, в одной из частных художественных галерей, провела духовный «старт» нового социального проекта - «Международный центр реабилитации детей погибших офицеров». На этом камерном благотворительном мероприятии талантливая украинская художница – иконописец Татьяна Жовнир (из Днепра) презентовала будущей социальной организации свою новую авторскую работу, копию известной православной иконы «Умягчение злых сердец» (еще ее, в церковных кругах, называют «Семистрельная»).

На этой иконе изображена Богородица с семью небольшими мечами (стрелами), действие каждой такой стрелы подразумевает ее страдания за человечество и духовное воздействие на основные человеческие пороки, усмиряет жестокосердие, гневливость, злобу, раздражение, помогает в смягчении сердец недругов и недоброжелателей, примиряет враждующих, а в реальной жизни купирование этих пороков просто необходимо не только создаваемому по инициативе Ассоциации «ЦЕНТР» детскому центру, но и всей нашей стране в целом. Данную работу Татьяна Жовнир выполнила в кратчайшие сроки с нуля, буквально за несколько дней, узнав о процессе создания в Украине этой, без всякого сомнения, нужной социальной структуры.

Тему помощи детям, оставшимся без отца (а иногда и вообще без родителей), погибшего при разных обстоятельствах во время службы в вооруженных силах, правоохранительных органах и иных специальных службах, добровольческих воинских формированиях (для сокращения мы их всех называем офицерами на американский манер, хотя они могут иметь и другие звания), автор вышеназванного художественного произведения знает не по наслышке. Ее муж, наш товарищ, в прошлом сотрудник спецподразделения по борьбе с организованной преступностью, легендарной «Шестерки», сломавшей «хребет гидры» оргпреступности в лихие 90-е годы, в том числе и ценой жизней своих сотрудников погибших на этой неизвестной войне. Сейчас же, когда на Донбассе идет открытая война с Россией (сегодня официально говорят уже о более 13000 погибших защитников Украины), особо убеждать кого-то в необходимости создания такого детского социального центра, наверное нет необходимости.

В презентации создаваемому детскому центру этой знаковой иконы приняли участие руководители Международной ассоциации «ЦЕНТР», ветераны органов внутренних дел, представители художественных и юридических кругов Украины, уверены - будущие участники создания и развития этого нужного социального центра.

Тему необходимости создания «Международного центра реабилитации детей погибших офицеров» Ассоциация «ЦЕНТР» поднимает не впервые. К большому сожалению наша первая попытка создания такого центра еще в далеком 2009-м году (во времена В. Ющенко) закончилась фальшстартом, так и не начавшись. Власть тогда оказалась не способной к созидательной деятельности, а только к лозунгам.

В этот раз, отдавая себе отчет в том, что без реального взаимодействия инициативной общественной организации и государства такой объемный проект вообще не возможен (а это - взаимодействие с силовыми структурами, социальными, медицинскими, образовательными и иными компетентными государственными органами и учреждениями, местным самоуправлением, оперирование персональными данными и т.п.), мы начали наш второй поход с обращения к новоизбранному Президенту Украины В. Зеленскому именно в День защиты детей – 1-го июня 2019 года. Инициатива Ассоциации была поддержана и наши документы были направлены тогда еще Администрацией Президента в Кабинет Министров Украины. Секретариат КМУ, в свою очередь, очень оперативно направил наш пакет документов для рассмотрения в компетентные министерства – тогда Минсоцполитики, Минздрав, Минмолодспорт, Минобразования, Минюст, Минобороны и МВД, от которых мы уже сейчас имеем содержательные ответы. Все они положительные.

В настоящее время мы заняты организацией начала работы по реализации предлагаемого нами и уже поддержанного соответствующими центральными органами исполнительной власти Украины Проекта пока в одной из областей нашей страны – как Пилотного проекта для наработки необходимого практического опыта и методов взаимодействия. Надеемся на скорейшее начало работы в этом направлении. Все необходимые предложения нами уже направлены в соответствующие инстанции. В ближайшей перспективе и государственная регистрация всего Центра.

Для Международной ассоциации «ЦЕНТР» социальные программы для семей (в том числе детей) погибших сотрудников силовых структур – не новизна. Мы, начиная еще с 2001-го года проводим для этой категории семей, так называемые Социальные акции, а это организация отдыха и оздоровления членов семей наших погибших коллег. Акции проводятся на достаточно высоком уровне, с экскурсиями, культурной и спортивной программами, ну и естественно на природе - море, горы, прогулки по Дунаю и т.п. Все это происходит за счет Ассоциации, при поддержке наших партнеров, конкретных силовых структур, некоторых органов местного самоуправления, транспортных организаций, а иногда даже и центральных органов власти, в том числе и зарубежных стран. За прошедшие годы мы провели уже 19-ть таких Акций, большинство из них носили международный характер. В наших Акциях принимали участие, кроме представителей Украины, также семьи из Молдовы, Беларуси и даже из России (до начала агрессии с ее стороны в отношении Украины в 2014 году). Участие в наших Акциях иностранных делегаций естественно согласовывалось с руководителями силовых структур соответсвующих стран. Такие Акции мы проводили не только на территории Украины, в Киеве, в украинских Крыму и Севастополе, в Карпатах, но и на территории Болгарии, Чехии, Беларуси и Молдовы. В каждой такой Акции принимали участие от 50-ти до 120-ти человек. Во многих наших Акциях принимали участие семьи от дружественной нам Международной ассоциации «АЛЬФА», а также целые группы учащихся Юридического лицея имени Я. Кондратьева при Национальной академии внутренних дел Украины и Киевского военного лицея имени И. Богуна.

Кроме таких социальных акций в «багаже» Ассоциации «ЦЕНТР» есть еще и опыт системного сопровождения детей, из семей соответствующих категорий пожелавших посвятить себя службе в силовых структурах, от средней школы до специального лицея, а затем до Академии МВД и даже до распределения на службу в спецподразделения, которыми руководят уже наши ученики. Некоторые дети из этой нашей программы уже дослужились до звания капитана, успешно работая в оперативных и следственных подразделениях.

Так что подобного почти 20-ти летнего опыта у Международной ассоциации «ЦЕНТР» – предостаточно. Уверены, что мы имеем потенциал для выведения наших социальных проектов на государственный и даже международный уровень, тем более, что наш анализ показывает – предлагаемого нами системного, комплексного подхода к проблемам детей погибших военнослужащих и сотрудников различных силовых структур, не только в Украине, но даже в мире, на данный момент – не существует. А ведь потенциально, это могут быть наши украинские, и не только, «янычары», для которых мотивация служения Родине – их естественное состояние.