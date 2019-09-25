Импичмент имени Зеленского

Фото: EPA/UPG

В ходе этого разговора два месяца назад, уверяют оппоненты Трампа из Демократической партии, тот пытался заставить власти Украины расследовать деятельность его основного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена. Поэтому демократы обвиняют Дональда Трампа в злоупотреблении служебным положением. О начале расследования, которое может завершиться голосованием об импичменте президента в нижней палате американского Конгресса - Палате представителей, - объявила спикер палаты, демократка Нэнси Пелоси.

С запуском процедуры импичмента Трампу в США задание, стоящее перед новой украинской властью и лично перед президентом Владимиром Зеленским «Как не наступить на грабли выборов президента США-2016, когда официальный Киев открыто сыграл на стороне одного из двух основных кандидатов?» ещё больше усложнилось. Поскольку, во-первых, уже идущая предвыборная кампания в США резко обострилась. А во-вторых президент Зеленский оказался уже вовлечён в противостояние «Демократы vs Трамп». Пока лишь в качестве пассивного получателя незаконных (по версии противников Трампа) требований президента США.

То, что Трамп настойчиво требовал от украинского коллеги провести полномасштабное расследование в Украине в отношении своего основного конкурента на выборах следующего года Джо Байдена и его сына Хантера, уже давно является «секретом Полишинеля». И в Украине, и в США.

О необходимости такого расследования публично говорили и сам Трамп, и его личный адвокат Рудольф Джулиани. Буквально за несколько часов до запуска в Палате представителей процедуры импичмента Трамп признал, что обсуждал деятельность Джо Байдена в разговоре с Владимиром Зеленским. Однако отрицал, что оказывал давление на украинского президента, требуя проведения расследования.

Также Трамп ранее признал, что примерно на два месяца задержал выплату 390 млн долларов военной помощи Украины. Однако, сделал это, мол, совсем не для того, чтобы «подтолкнуть» Киев к активизации расследования в отношении Байденов. А из-за неготовности помогать Украине в одиночку, без финансового содействия Германии, Франции и других стран Евросоюза.

В результате, спустя несколько месяцев настойчивых призывов со стороны Трампа и его окружения активизировать расследование в отношении Байденов официальный Киев сумел проигнорировать очевидный запрос команды Трампа на пособничество в понижении шансов оппонента Байдена на американских выборах. Говоря другими словами, президент США упорно настаивает на вмешательстве Украины в выборы в США, однако к чести нынешней украинской власти она воздерживается от такого вмешательства. Несмотря на огромную, местами критическую, зависимость от поддержки основного стратегического партнёра.

Похоже, в Киеве сделали правильные выводы из крайне негативного опыта предшественников по «игре в одну лузу». Когда Киев был не просто активно заинтересован в победе противницы Трампа Хиллари Клинтон, но и активно вмешался в выборы президента США на стороне Клинтон.

После чего президенту Порошенко, несмотря на все его дипломатические способности, до конца его каденции так и не удалось растопить лёд в отношениях с Трампом. И вывести отношения двух стран на уровень настоящего стратегического партнёрства. Поэтому пока его преемник Зеленский делает всё правильно, отказываясь активно вмешиваться в в заокеанскую битву титанов.

И сегодня ему предстоит выдержать сложное испытание, подтвердив эту свою «политику неприсоединения» во время долгожданной личной встречи с Трампом. «Буря и натиск» со стороны лидера США на этой встрече обеспечены. Тем не менее, есть надежда, что неофит в большой международной политике Зеленский сумеет пройти это «боевое крещение». В конце концов этого от президента Украины настоятельно требует мощнейший из инстинктов – самосохранения.

Если действительно пройдёт – значит подтвердит на практике свои громкие заявления в США о том, что Украина может быть субъектом в отношениях с США, партнёром со своей позицией. В переговорах с Трампом в первую очередь всё будет зависеть от него лично, от его личной ресурсности и субъектности в этих переговорах.