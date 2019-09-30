С начала суток оккупанты совершили 26 обстрелов на Донбассе

За пошедшие сутки незаконные вооруженные формирования РФ и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; три раза возле Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, по два раза неподалеку Водяного и Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика – из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Песков – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; возле Опытного, Авдеевки, Невельского – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Север" оккупанты 11 раз обствеляли позиции Объединенных сил: дважды неподалеку Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского – из миномета калибра 120 мм; возле Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, а также из гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новгородского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от хутора Вильный – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Золотого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с украинской стороны не было.

С начала текущих суток оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток": неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия и возле Водяного – из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов потерь с украинкой стороны не было.

Напомним, 27 сентября в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела погиб старший лейтенант Национальной гвардии Александр Маркив. Он участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО / ООС в рядах ВСУ, а позже - Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.