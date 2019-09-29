На Донбассе произошло 23 обстрела в субботу, без потерь

В субботу, 28 сентября, боевики на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Марьинки, по два раза вблизи Лебединского, Павлополя и Водяного, неподалеку Новотроицкого и Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз вблизи Новолуганского, дважды неподалеку Новгородского, вблизи Троицкого, Новотошковского, возле станции Кондрашевская и Луганского.

За минувшие сутки потерь в результате обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня: у Новотроицкого стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Павлополя - из стрелкового оружия, у Травневого - из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, в пятницу на Донбассе погиб нацгвардеец.