​Боевики совершили 17 обстрелов на Донбассе

Потерь вследствие обстрелов среди украинских военных не было.

С начала суток российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь вследствие обстрелов среди украинских военных не было.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Марьинки, Лебединского, Павлополя и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: у Новолуганского, Новотошковского, вблизи станции Кондрашевская, неподалеку Новгородского и

вблизи Троицкого.

Как сообщалось, в течение пятницы боевики совершили 24 обстрела. Несовместимое с жизнью ранение получил старший лейтенант Национальной гвардии Александр Маркив.