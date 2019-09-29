От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту (обновлено)
В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту (обновлено)
Скончался режиссер "12 стульев" Марк Захаров
Скончался режиссер "12 стульев" Марк Захаров
Разумков прокомментировал отставку Данилюка
Разумков прокомментировал отставку Данилюка
Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
Путешественник Артемий Сурин: «Кругосветку реально совершить за 30 тысяч долларов»
Путешественник Артемий Сурин: «Кругосветку реально совершить за 30 тысяч долларов»
S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года
S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
В Запорожье возле железной дороги нашли три трупа
В Запорожье возле железной дороги нашли три трупа
ГлавнаяОбществоЖизнь

Бывший командир 57-й бригады предстанет перед судом за наезд на солдата

Головашенку грозит до 5 лет тюрьмы.

Бывший командир 57-й бригады предстанет перед судом за наезд на солдата
Фото: mil.gov.ua

Бывший командир воинской части А1736 (57-я отдельная мотопехотная бригада) полковник Юрий Головашенко предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадал солдат. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командира воинской части А1736, подозреваемого в совершении наезда на военнослужащего этой же части", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 18 октября 2018 года возле села Раденск Алешковского района Херсонской области.

О нем стало известно только через несколько дней благодаря расследованию издания Insider. В нем говорилось, что комбриг за рулем Land Cruiser сбил рядового Дмитрия Савченко, а после пытался скрыть происшествие. Пострадавшего отвезли в больницу за 70 километров, хотя рядом находилось другое медучреждение. Ему приказали молчать и не выдавать комбрига, отправили в отпуск задним числом, а свидетелям звонили с угрозами.

Вскоре после этой публикации бригада сообщила об увольнении Головашенко.

Он обвиняется в ч. 1 ст. 415 (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной техники, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, бывшему военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также