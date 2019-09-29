Бывший командир 57-й бригады предстанет перед судом за наезд на солдата

Бывший командир воинской части А1736 (57-я отдельная мотопехотная бригада) полковник Юрий Головашенко предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадал солдат. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командира воинской части А1736, подозреваемого в совершении наезда на военнослужащего этой же части", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 18 октября 2018 года возле села Раденск Алешковского района Херсонской области.

О нем стало известно только через несколько дней благодаря расследованию издания Insider. В нем говорилось, что комбриг за рулем Land Cruiser сбил рядового Дмитрия Савченко, а после пытался скрыть происшествие. Пострадавшего отвезли в больницу за 70 километров, хотя рядом находилось другое медучреждение. Ему приказали молчать и не выдавать комбрига, отправили в отпуск задним числом, а свидетелям звонили с угрозами.

Вскоре после этой публикации бригада сообщила об увольнении Головашенко.

Он обвиняется в ч. 1 ст. 415 (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной техники, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, бывшему военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.