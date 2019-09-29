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Под Запорожьем столкнулись Fiat и ВАЗ: двое людей погибли, еще двое пострадали

ДТП произошло на трассе Днепр-Мариуполь.

Фото: https://zp.npu.gov.ua

Под Запорожьем в результате аварии погибли два человека, еще двое попали в больницу. Об этом сообщили в Нацполиции области.

ДТП произошло в субботу, 28 сентября, на трассе Днепр-Мариуполь.

"Водитель автомобиля «Фиат Дукато» 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2102»", - говорится в сообщении.

В результате аварии две пассажирки «ВАЗа» 1958 и 1951 рождения погибли на месте. Водитель этой легковушки 1974 года и пассажирка «Фиата» 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера в Запорожье возле железной дороги обнаружили три трупа.

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